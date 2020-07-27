شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى نجمة السينما الهندية آيشواريا راى وابنتها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان تعافي زوجته نجمة السينما الهندية آيشواريا راي وابنتهما آراذيا البالغة من العمر ثماني سنوات من مرض كوفيد-19 وخروجهما من المستشفى بعد قضاء عشرة أيام هناك.

وما زال أبهيشيك ووالده النجم الشهير أميتاب باتشان (77 عاما) يتعافيان من المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى في مومباي.

وكتب أبهيشيك على تويتر يقول "جاءت فحوص آيشواريا وآراذيا سلبية للفيروس وخرجتا من المستشفى وستكونان في المنزل. وما زلت أنا وأبي بالمستشفى تحت رعاية الفريق الطبي".

وأصبح أفراد أسرة باتشان أشهر شخصيات في الهند يصيبها الوباء.

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وتأكدت إصابة أميتاب باتشان وابنه بالمرض في 11 يوليو. وجاءت فحوص راي وابنتها إيجابية في اليوم التالي لكنهما لم تدخلا المستشفى حتى يوم 17 يوليو بعد أن ظهرت عليهما أعراض المرض وفقا لوسائل إعلام محلية.

وعملت آيشواريا راي (46 عاما) في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهي سفيرة علامات تجارية لبعض الشركات العالمية، بما فيها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.

وأميتاب باتشان أحد أكثر النجوم الهنود شعبية، وصلى معجبوه في مختلف أنحاء الهند لطلب الشفاء العاجل له.

وسجلت الهند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، ما يربو على 1.4 مليون حالة إصابة بالفيروس، وهو ثالث أعلى عدد لحالات الإصابة بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت نحو 33 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وما زالت حالات الإصابة ترتفع في الهند حيث سجلت اليوم الاثنين رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بلغ 49931 حالة.