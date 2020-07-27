فيديو.. محمد رمضان: "خلينا التركيات يتكلموا مصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تظهر فيه فتيات تركيات يغنين أغنيته الشهيرة "رايحين نسهر".
وعلق: "إحنا اللي خلينا التركيات يتكلموا مصري"، فيما حاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
من ناحية أخرى، أعلن رمضان تأجيل مسلسله "الإمبراطور" عن قصة حياة النجم الأسمر أحمد زكي، على أن يخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل "موسى".
وكان محمد رمضان قد شارك في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة أحمد زاهر، روجينا، نور، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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