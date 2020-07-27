"خلص الفن وماتتشطروش على عيال غلابة".. صناع الموسيقى يعلقون على تعاون روتانا مع حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أثارت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حالة من الجدل في الوسط الموسيقي بعد إعلانها عن طرح كليب "إيه الحكاية" لحمو بيكا، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

نرصد لكم ما قاله عدد من صناع الموسيقى حول هذا الأمر، في التقرير التالي :

الموسيقار هاني مهنا

قال الموسيقار هاني مهنا في تصريحات خاصة لمصراوي: "حمو بيكا راجل بيغني، وما فعلته روتانا لا يخرج عن كونه عرض وطلب، ولو لم تنتجله روتانا لأنتجت له شركات أخرى قد تكون مثلا شركة مزيكا ومحسن جابر، وغيرها" .

وأضاف: "الحكم حول هذا الأمر يكون بعد عرض الأغنية، حتى لا يكون هناك حكم مسبق، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا أعتقد أن روتانا قد تقدم شيئا مبتذلا للجمهور".

عزيز الشافعي

كتب الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏مبروك على شركة ‎روتانا، حمو بيكا، أحسنتم الإختيار".

تامر حسين

كتب الشاعر تامر حسين، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا لا يعنيني بالمرة شركة الإنتاج تمضى مع مين، دي شركة وبتدور على ربح ومكسب أياً كان المحتوى، بس حقيقي يصعب عليا إحباط أصوات طربية وناس فنانين، يستاهلوا فُرص تليق بحجم موهبتهم ودراستهم الأكاديمية".

وتابع: "خطورة الموضوع بالنسبالي إنه بيولد الحقد والغِل لأن المطرب المتميز المتمكن بيحس إنه ضيع سنين عمره في دراسته أو موهبته في الهوا، دون أي تقدير لحجم الموهبة دي، وكنت أتمنى تقدموا فرص حقيقة للشباب الموهوبين ونتكاتف عشان نطلع أم كلثوم جديدة ولا عبدالحليم جديد ولا محمد عبده، ولا صوت جديد لا جه زيه ولا في حد شبهه زي نجومنا الحاليين، اللي حفروا أساميهم بتاريخ مُشرف ".

وأضاف: "مش بركب موجة، بالعكس، كامل إحترامي وتقديري للشركة واختياراتها وللناس اللي اختارتهم وكامل إحترامي لمُختلف الأذواق حتى لو مش شبه ذوقي الشخصي، ولكن ده بوست للتذكير افتكروا إن فيه أصوات عظيمة محتاجة فرصة تشوف النور (راعوهم )بيحزنوا على نفسهم لما يشوفوا الفن والقائمين على الصناعة مُهتمين بأشياء أخُرى".

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أمير طعيمة

كتب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه على تويتر: "‏شئ محزن إن اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقى محطوط على النوع ده من الأعمال" .

وتابع: "أصدقائي المسئولين في روتانا واللي هيزعلوا مني، مع الأيام هتعرفوا إنها نصيحة مخلصة وإنكم بتسيئوا لتاريخكم، فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتى لو عليها طلب".

نادر أبو الليف

كتب الفنان نادر أبو الليف، عبر حسابه على فيسبوك: "بصراحة خلص الكلام وخلص الفن.. علشان حمو بيكا يوقع عقد مع روتانا ونجوم قاعدة مش لاقية شركة إنتاج، يبقى طظ.. وشكرا لوزارة الثقافة..والبقاء لله في نقابة المهن الموسيقية".

أيمن بهجت قمر

كتب الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "أكبر ميزة لوجود حمو بيكا وزمايله في روتانا إن أغانيهم هتعدي على جهات رقابية وده في حد ذاته شيء كويس".

وأضاف: "ما تتشطروش على عيال غلابة معندهاش لجان إلكترونية ترهبكوا، الفن عرض وطلب ووجودهم في روتانا جايز يحطهم في قالب مقبول ".

شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط علي اعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الاعمال.

أصدقائي المسئولين في روتانا و اللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم.

فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب https://t.co/tClzNIGUg5