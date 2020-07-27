فيديو| عاصي الحلاني يطبخ لأسرته في المزرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "الحلاني" في الفيديو وهو يطبخ رفقة أسرته من داخل مزرعته الخاصة. Advertisements وعلق عاصي الحلاني :"أحلى شئ القعدة بالمزرعة والأكل القروي" وطرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني كليب "رجعتيني لبدايتي"، عبر قناة روتانا. أغنية "رجعتيني لبدايتي" من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى.

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