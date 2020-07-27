الليلة.. يسرا وآسر ياسين يتحدثان عن "صاحب المقام" في "الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، الليلة في تمام العاشرة مساءً، النجمة الكبيرة يسرا، والفنان آسر ياسين، والمخرج محمد العدل، والمُنتج أحمد السبكي، للحديث عن فيلم "صاحب المقام".

الفيلم يبدأ عرضه حصرياً على "شاهد VIP"، ابتداءً من الخميس 30 يوليو 2020، بمناسبة عيد الأضحى.

الجدير ذكره أن عرض فيلم سينمائي حصرياً على منصة رقمية للفيديو حسب الطلب هي الأولى من نوعها في المنطقة، ويتحدث صُناع الفيلم عن هذه التجربة الفنية وكواليس التصوير، إلى غيرها من المواضيع.

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الفيلم يتخذ طابعاً روحانياً وجدانياً إذ يكتشف بطل الحكاية، الرجل الناجح الذي يمتلك كل ما يطمح له أي شاب أن حدثاً واحداً قادر على تغيير حياته وأن يقلبها رأساً على عقب. وتمتزج في الفيلم التراجيديا بالكوميديا السوداء والتشويق، وتعطيه الموسيقى التصويرية والأناشيد الوجدانية التي أداها وائل الفشني أجواءً مختلفة.

"صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، ويشارك في الفيلم: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.



تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وورعِها، إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.