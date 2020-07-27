في عامها الثاني.. سامح حسين يكشف أسعار تذاكر "المتفائل" بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان سامح حسين، على الترويج لمسرحية "المتفائل" التي ستعود للعرض الجماهيري للعام الثاني على التوالي، على المسرح القومي، ثاني أيام عيد الأضحى.

وكتب حسين، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا : "إن شاء الله للسنة التانية على المسرح القومي.. المسرحية الكوميدية الاستعراضية المتفائل.. من ثاني أيام العيد، الساعة ٨ مساءً.. اسعار التذاكر ٣٠، ٥٠،٧٠، ١٠٠ جنيه.. وكل سنة وإنتم طيبين يا رب".

مسرحية "المتفائل" بطولة: سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.