أحمد السبكي: "صاحب المقام" يخاطب من يتضرعون إلى الله لتحقيق أحلامهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يراهن المنتج أحمد السبكي على الأسماء الكبيرة التي يجمعها فيلمه الجديد "صاحب المقام"، المقرر عرضه على منصة شاهد vip، احتفالا بعيد الأضحى.
ويضيف في بيان صحفي صادر عن مجموعة mbc: "تخاطب قصة الفيلم الناس الذين يتضرعون إلى الله لتحقيق ما يصبون إليه، وذلك عبر رجل تضعه الظروف في مكان يجد فيه أن خلاصه يكمن في مساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة".
يُذكر أن الفيلم يتخذ طابعاً روحانياً وجدانياً إذ يكتشف بطل الحكاية، الرجل الناجح الذي يمتلك كل ما يطمح له أي شاب أن حدثاً واحداً قادر على تغيير حياته وأن يقلبها رأساً على عقب. وتمتزج في الفيلم التراجيديا بالكوميديا السوداء والتشويق، وتعطيه الموسيقى التصويرية والأناشيد الوجدانية التي أداها وائل الفشني أجواءً مختلفة، بحسب البيان.
"صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، ويشارك في الفيلم: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.
تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وورعِها، إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.
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