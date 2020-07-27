محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد عساف، على نعي هارون هاشم رشيد، شاعر الثورة، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وكتب عساف، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏هارون هاشم رشيد شاعر الثورة والعودة في ذمة الله.. رحم الله فقيد فلسطين، وسنرجع يوما وإننا لعائدون".

وأضاف: "سنرجع خبّرني العندليب.. غداة التقينا على منحنى.. بأنّ البلابل لمّا تزل.. هناك تعيش بأشعارنا.. ومازال بين تلال الحنين.. وناس الحنين مكان لنا.. فيا قلب كم شرّدتنا الرياح.. تعال سنرجع هيّا بنا".

يذكر أن وزارة الثقافة الفلسطينية، أعلنت عن وفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 93 عاما، بمقر إقامته في كندا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف ينعي شاعر الثورة: "رحم الله فقيد فلسطين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.