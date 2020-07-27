"العدل جروب" تحذر من صفحات غير رسمية تستخدم اسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أصدرت شركة العدل جروب، للإنتاج الفني، بيانا صحفيا، تحذر من خلاله بعدم الانجراف وراء أي فرص عمل من خلال صفحات غير رسمية تستغل اسم الشركة كذبًا ولا تنتمي لها.

وجاء في البيان: "تنفي شركة العدل جروب مالتي ميديا، مسؤوليتها عن أي تجارب أداء أو فرص عمل غير معلن عنها عن طريق الصفحات الرسمية للشركة".

وتابع: "نؤكد على أن جميع تجارب الأداء وفرص العمل الخاصة بالأعمال الفنية القائمة بإنتاجها، تُعلن من خلال صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي، يتضمن الإعلان والعنوان ورقم الهاتف الخاص بالمسؤول عن كل عمل".

وأضافت الشركة في بيانها "تحذر العدل جروب مالتي ميديا جميع صفحات التواصل الاجتماعي من استخدام اسم الشركة في إعلانات تجارب الأداء وفرص العمل لتجنب التعرض للمسائلة القانونية" .

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