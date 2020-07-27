محمد العدل: الجمهور سيتفاعل مع "صاحب المقام".. ويسرا تؤدي شخصية جدلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد العدل إن فيلمه "صاحب المقام"، يعالج موضوع لم يُناقش في السينما المصرية والعربية ولعله لم يطرح في أفلامًا مصرية بتاتاً، مراهناً أن "الموضوع سيجد تفاعلاً من الجمهور وسيعطيه وجود النجوم الكبار والشباب فيه ثقلاً وقيمة مضافة".

وتابع في بيان صحفي صادر عن مجموعة "mbc"، أنه يرى عرض الفيلم على "شاهد VIP"، خطوة نحو المستقبل، خاصة أن المنصات الرقمية فرضت نفسها بين الجمهور العربي الّذي تابع العديد من المسلسلات الحصرية عبرها، مضيفًا "كما أن فكرة أن يعرض الفيلم على شاهد قبل عرضه في صالات السينما، هي فكرة جديدة أعتقد سيحبها الجمهور، وإذا كان نصيبها النجاح فهي ستتكرر حتماً خاصة في مثل الظروف التي تمر فيها صالات العرض حالياً على خلفية ما يحصل في العالم، كما أن هذا سيساعد المنتجين لإيجاد منفذ آخر لعرض أعمالهم".

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أخيراً يشدد محمد العدل على أن االأولوية بالنسبة له هي النص الجيد وليس الأسماء الكبيرة، لكن إذا ما توافر الأمران معاً، فإن ذلك سيكون أمراً ممتازاً وهو ما يحصل في فيلمه، ويردف قائلاً أن "يسرا قيمة كبيرة وهي تجسد دوراً أعتقد أنه لم يقدم سابقاً في السينما المصرية، وتؤدي شخصية جدلية وأتمنى أن تكون مفاجأة جميلة للناس".

"صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، ويشارك في الفيلم: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وورعِها، إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.