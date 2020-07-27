نشرت الفنانة نانسي عجرم، مقطع جديد لها برفقة بناتها الثلاث "ميلا،إيلا، ليا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". تضمن الفيديو إصرار بنات نانسي على استخدام التطبيق الشهير "تيك توك"، حيث يتبعونها ليطلبوا منها السماح لهم باستخدامه، لينتهي الفيديو بذهابهم خلفها وهي تحاول تهدئة ابنتها الرضيعة، فتوافق سريعاً على طلبهم خوفاً من استيقاظها. الفيديو بذهابهم خلفها وهي تحاول تهدئة ابنتها الرضيعة، فتوافق سريعاً على طلبهم خوفاً من استيقاظها. يذكر أن نانسي قد طرحت مؤخراً أغنية "قلبي ياقلبي" التي سجلت أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق. موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق. بالإضافة إلى حفلها الغنائي "أون لاين" التي أحييتها شهر مايو الماضي، وطرحتها عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، قدمت فيها باقة من أغنياتها "قلبي ياقلبي، عم بتعلق فيك، ماتيجي هنا، الدنيا حلوة، حلم البنات، بدنا نولع الجو". Advertisements View this post on Instagram 🤦🏼‍♀️ A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Jul 27, 2020 at 8:55am PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..مواقف طريفة بين نانسي عجرم وبناتها بسبب "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.