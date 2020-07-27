أعلنت الفنانة ديانا كرازون عن موعد طرح أحدث كليباتها الجديدة " الدنيا بتضحك " وذلك من خلال تدوينة، عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". الرسمى على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". وكتبت "كرازون" :" موعد فيديو كليب الدنيا بتضحك الخميس ٣٠/٧/٢٠٢٠ الساعه ٥ مساءا " ٥ مساءا " وتابعت: "كل عام وأنتو بألف خير عيد أضحى مبارك ".

أغنية "الدنيا بتضحك" كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى، وإخراج صهيب الشايب.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديـانا كرازون تكشف موعد طرح أحدث كليباتها "الدنيا بتضحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.