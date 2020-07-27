شكوى إلى الله أحدث أعمال الفنان محمد فؤاد

كشف النجم محمد فؤاد عن أحدث أغنياته، التي تحمل اسم شكوى إلى الله. ونشر محمد فؤاد أفيش الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. يذكر أن النجم محمد فؤاد طرح مؤخرًا كليب بعنوان حياة كريمة، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا. كليب بعنوان حياة كريمة، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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