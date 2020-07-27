"صاحب المقام" حصرياً على "شاهد VIP" في عيد الأضحى

في خطوة رائدة وغير مسبوقة في المنطقة لعرض الأفلام السينمائية على منصة رقمية للفيديو حسب الطلب، تعرض منصة "شاهد VIP" حصرياً الفيلم السينمائي "صاحب المقام" بمناسبة عيد الأضحى.

الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء، وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.

وتحدثت الفنانة يسرا عن قصة الفيلم: فكرة لم تُطرق في السينما وعرض الفيلم على "شاهد VIP" خطوة للمستقبل

تعود يسرا من خلال هذا الفيلم إلى السينما بعد نحو 8 سنوات من غيابها عن الشاشة الكبيرة، تخلّلها ظهورها كضيفة في أكثر من فيلم خلال السنوات الأخيرة.

هي لا تطل هنا في شخصية كلاسيكية بل وقع اختيارها على شخصية تحمل مئة وجه ووجه على حد تعبير الكاتب.

شددت يسرا على أن "الشخصية التي أقدمها في الفيلم تشبه في تصرفاتها كل الناس، وهي تحمل الجانبين الإيجابي والسلبي"، مردفة بالقول أن "لهذه السيدة دور فاعل في حياة الشاب، فهي توجهه في كل موقف ومأزق يقع فيه إلى طريق الصواب، وهذا أكثر ما أعجبني فيها". تؤكد يسرا سعيها دوماً للبحث عن الجديد "إذ أعمد إلى اختيار أدوار لم يسبق لي تقديمها، كما أن قضية الفيلم نفسه لم تُطرق في السينما المصرية في السابق".

وتثني على خلطة النجوم في العمل، معتبرة أن

"وجود نجوم نحبهم يجعلنا نصدق العمل أكثر خاصة عندما يعطي كل ممثل قيمة إضافية للدور مهما كان حجمه صغيراً". وعن عرض الفيلم على "شاهد VIP"، توضح يسرا بأن "هذه الخطوة هي المستقبل، من دون أن تكون بديلاً للسينما، وأنا سعيدة بالتجربة الجديدة خاصة أنها أول مرة على منصة "شاهد" قبل العرض السينمائي"، مضيفة أن "مشواري مع MBC طويل ومليء بالنجاحات، واليوم نستكمل المشوار معها ومع شاهد أيضاً".

وتحدث الفنان آسر ياسين عندوره قائلاً:" يشير آسر ياسين إلى أن "الفكرة كانت مغرية بالنسبة لي، الملفت أن فيه نفحة روحانية جذبتني، وهو رجل ينساق خلف حياته المادية والمهنية غير آبه بأي شيء آخر، حتى يحصل معه أمر ما يغير مجرى حياته ويبدل نظرته إلى كل الأمور، وبذلك يتغير من شخص ثري لا يدرك المعنى الحقيقي للعائلة، وغير آبه بهدم ضريح لأحد الأولياء بهدف بناء المجمع السكني الخاص به". ويضيف: "إثر حدث ما يبدأ بمراجعة نفسه وإعادة حساباته، ويقوم بالاطلاع على رسائل الناس المتروكة في المقام، فيقرأ مشاكلهم، يتمكن بالتالي من رؤية الحياة من منظور مختلف".

وعما إذا كان ما يحصل له هو بمثابة عقاب سماوي على الأرض، يقول: "يمكن وصفها بالعلامات من خلال ظهور الشخصية التي تؤديها النجمة يسرا في العمل، والتي تجمعني صداقة معها وإن لم يجمعنا عمل سابقاً وكذلك الأمر بالنسبة للمخرج". ويعرب عن سعادته بـ"أن يكون أول فيلم عرض أول على منصة شاهد هو من بطولتي، بعدما كان أول مسلسل كذلك، وهو الأمر الذي سيفتح الباب لمزيد من العروض السينمائية على هذه المنصة"، مسجلاً شكره "للممثلين الذين أطلوا كضيوف في الفيلم فيه أجواء صوفية".

ويعتبر أن "شخصية يسرا هي أحلى دور في الفيلم،

هي الهاتف الذي يأتيك كإشارة إلى الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه".

ويوضح ياسين إلى أن الفيلم فيه بعض المواقف الكوميدية التي تعتمد كوميديا المواقف إلى جانب لحظات الألم والفقدان التي يعيش بطل الحكاية".

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صرح المخرج محمد العدل عن الفيلم قائلاً:"موضوع الفيلم سيجد تفاعلاً جماهيرياً ويعطيه النجوم قيمة مضافة من جانبه،و يعالج موضوع لم يناقَش في السينما المصرية والعربية ولعله لم يطرح في أفلامنا بتاتاً"، مراهناً أن "الموضوع سيجد تفاعلاً من الجمهور وسيعطيه وجود النجوم الكبار والشباب فيه ثقلاً وقيمة مضافة".

كما يرى أن "عرضه على "شاهد VIP"، هي خطوة نحو المستقبل، خاصة أن المنصات الرقمية فرضت نفسها بين الجمهور العربي الّذي تابع العديد من المسلسلات الحصرية عبرها، كما أن فكرة أن يعرض الفيلم على "شاهد" قبل عرضه في صالات السينما هي فكرة جديدة أعتقد سيحبها الجمهور، وإذا كان نصيبها النجاح فهي ستتكرر حتماً خاصة في مثل الظروف التي تمر فيها صالات العرض حالياً على خلفية ما يحصل في العالم، كما أن هذا سيساعد المنتجين لإيجاد منفذ آخر لعرض أعمالهم".

أخيراً يشدد العدل على أن "الأولوية بالنسبة لي هي النص الجيد وليس الأسماء الكبيرة، لكن إذا ما توافر الأمران معاً، فإن ذلك سيكون أمراً ممتازاً وهو ما يحصل هنا". ويردف قائلاً أن "يسرا قيمة كبيرة وهي تجسد دوراً أعتقد أنه لم يقدم سابقاً في السينما المصرية، وتؤدي شخصية جدلية وأتمنى أن تكون مفاجأة جميلة للناس". تحدث المنتج أحمد السبكي عن تفاصيل الفيلم: "قصة تخاطب من يتضرعون إلى الله لتحقيق ما يصبون إليه من جهته، يراهن على "الأسماء الكبيرة التي يجمعها الفيلم، ويضيف: "تخاطب قصة الفيلم الناس الذين يتضرعون إلى الله لتحقيق ما يصبون إليه، وذلك عبر رجل تضعه الظروف في مكان يجد فيه أن خلاصه يكمن في مساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة". ويدعو السبكي المشاهدين إلى متابعة "صاحب المقام" عبر منصة "شاهد VIP". يُذكر أن الفيلم يتخذ طابعاً روحانياً وجدانياً حيث يكتشف بطل الحكاية

الرجل الناجح الذي يمتلك كل ما يطمح له أي شاب أن حدثاً واحداً قادر على تغيير حياته وأن يقلبها رأساً على عقب. وتمتزج في الفيلم التراجيديا بالكوميديا السوداء والتشويق، وتعطيه الموسيقى التصويريه والأناشيد الوجدانية التي أداها وائل الفشني أجواءً مختلفة. ومن جانب آخر يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، الليلة في تمام العاشرة مساءً، النجمة الكبيرة يسرا، والفنان المتألق آسر ياسين، والمخرج محمد العدل، والمُنتج أحمد السبكي، للحديث عن العرض الأول لفيلم "صاحب المقام".

