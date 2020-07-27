الليلة..فريق عمل "صاحب المقام" في ضيافة عمرو أديب

يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، عدد من نجوم فيلم "صاحب المقام"، وذلك قبل عرضه بأيام عبر منصة "شاهد" الإليكترونية.

يذاع البرنامج الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويلتقى أديب بأبرز نجوم الفيلم وهم" النجمة الكبيرة يسرا، والفنان آسر ياسين، والمخرج محمد العدل، والمُنتج أحمد السبكي، للحديث عن العرض الأول للفيلم.

الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال

الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.