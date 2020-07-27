حمو بيكا يرد على من وصفوه بالجاهل: حقي جاي بالقانون

رنا صلاح الدين - تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا، لهجوم حاد، بعد طرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو أغنيته الجديدة "ايه الحكاية" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

حمو بيكا، رد على الإساءة التي وجهت إليه من موقع إخباري نشر صورته إلى جانب صورة الدكتور مشالي طبيب الغلابة، ووصفوه بالجاهل، كاتبا: "أولا لكل إخواتي المتعلمين شرف كبير ليا إن صورتي تتحط جمب والدي بس أنا مش اختياري أن أكون جاهل زي مبيقولوا والعيب علي جريدة... إن فيها ناس مثقفة وتكتب الكلام ده وده اسمه تنمر أنتم اللي بتحرضوا الناس.. اللي أنا اتعلمته هتقعدوا سنين تتعلموه من الحياة وأنا حقي جاي بالقانون".

يشارك في الغناء كل من علي قدورة ونور التوت مودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.

وكان حمو بيكا، قد تعرض لحملة تنمر وسخرية كبيرة بعد نشر فيديو له من كواليس تسجيله أحد المهرجانات وذلك بسبب فشله في نطق كلمة باتون سالية، واستبدالها بباتون بانية.