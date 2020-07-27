فن ومشاهير

صورة نادرة تجمع سمية الألفي مع زوجيها الثاني والثالث

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

رنا صلاح الدين - ربما لا يعرف عدد من الجمهور أن الفنانة المصرية سمية الألفي تزوجت لأكثر من مرة بعد طلاقها من الفنان فاروق الفيشاوي، رغم أن الحب بينهما استمر طويلا، ودامت صداقتهما.

سمية الألفي بعد سنوات زواج انفصلت عن فاروق الفيشاوي، وتزوجت بعد ذلك من المخرج جمال عبدالحميد، والذي لم تستمر زيجتهما طويلا.

في لقطة نادرة ظهرت سمية في الحفل ومعها زوجها المخرج، وأحيا الحفل وقتها الفنان مدحت صالح، والذي كان يغني مع العروسين.

78931fe396.jpg

والمفارقة أن سمية تزوجت من مدحت بعد طلاقها من جمال عبدالحميد، ليتحول مدحت من ضيف إلى عريس.

ارتبط الفنان مدحت صالح بالفنانة سمية الألفي، والتي تكبره بسبع سنوات، واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط، حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتنتهي العلاقة سريعا بالطلاق.

سمية الألفي تزوجت من فاروق في بداية حياتها، وأنجبت منه ولديها الفنان أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، وفضل الأخير أن يبتعد عن الوسط.

Advertisements

سمية قالت إنها دخلت في خلافات قوية مع فاروق بسبب خيانته لها، وقالت إن فاروق لا يستطيع أن يقاوم أي امرأة جميلة، واعترف لها بذلك أكثر من مرة، ووصلت لمرحلة لم تستطع فيها أن تتحمل.

982f76b0f4.jpgسمية الالفي و فاروق الفيشاوي

الفنانة المصرية قالت إنه لو عاد بها الزمن ما طلبت الطلاق من فاروق بسبب حبها الشديد له ولحاولت تفهم حالته الصحية أكثر.

7a02ac6337.jpgسمية الالفي و فاروق الفيشاوي

ظلت الصداقة مستمرة بين الثنائي لفترة طويلة حتى رحيل فاروق بعد أزمة صحية قوية، وكانت سمية تدعمه باستمرار.

7256582492.jpgسمية الالفي و فاروق الفيشاوي

519f3d9ccb.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة تجمع سمية الألفي مع زوجيها الثاني والثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا