صورة نادرة تجمع سمية الألفي مع زوجيها الثاني والثالث

رنا صلاح الدين - ربما لا يعرف عدد من الجمهور أن الفنانة المصرية سمية الألفي تزوجت لأكثر من مرة بعد طلاقها من الفنان فاروق الفيشاوي، رغم أن الحب بينهما استمر طويلا، ودامت صداقتهما.

سمية الألفي بعد سنوات زواج انفصلت عن فاروق الفيشاوي، وتزوجت بعد ذلك من المخرج جمال عبدالحميد، والذي لم تستمر زيجتهما طويلا.

في لقطة نادرة ظهرت سمية في الحفل ومعها زوجها المخرج، وأحيا الحفل وقتها الفنان مدحت صالح، والذي كان يغني مع العروسين.

والمفارقة أن سمية تزوجت من مدحت بعد طلاقها من جمال عبدالحميد، ليتحول مدحت من ضيف إلى عريس.

ارتبط الفنان مدحت صالح بالفنانة سمية الألفي، والتي تكبره بسبع سنوات، واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط، حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتنتهي العلاقة سريعا بالطلاق.

سمية الألفي تزوجت من فاروق في بداية حياتها، وأنجبت منه ولديها الفنان أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، وفضل الأخير أن يبتعد عن الوسط.

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سمية قالت إنها دخلت في خلافات قوية مع فاروق بسبب خيانته لها، وقالت إن فاروق لا يستطيع أن يقاوم أي امرأة جميلة، واعترف لها بذلك أكثر من مرة، ووصلت لمرحلة لم تستطع فيها أن تتحمل.

سمية الالفي و فاروق الفيشاوي

الفنانة المصرية قالت إنه لو عاد بها الزمن ما طلبت الطلاق من فاروق بسبب حبها الشديد له ولحاولت تفهم حالته الصحية أكثر.

سمية الالفي و فاروق الفيشاوي

ظلت الصداقة مستمرة بين الثنائي لفترة طويلة حتى رحيل فاروق بعد أزمة صحية قوية، وكانت سمية تدعمه باستمرار.

سمية الالفي و فاروق الفيشاوي