بعد أزمة بناته على انستجرام.. أحمد زاهر يوجه رسالة شديدة اللهجة

رنا صلاح الدين - قال الفنان المصري أحمد زاهر، إنه تعرض للتنمر والسب والقذف كثيراً عبر السوشيال ميديا، بحسابه الشخصي، وكان دائماً ما يتجاهل ذلك، ويقوم بحظر الشخص المتطاول عليه.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "إلا بناتي لأنهم أغلاء حاجة عندي.. دي بنتي أحضنها وأنا حر.. وأيه العيب في كدا.. أنا مش قادر أفهم".

احمد زاهر وابنته

وتابع، أنه نشر صورة تجمعه مع ابنته عبر حسابه الرسمي، فوجد سيل من السب والقذف الذي أدخل ابنته في حالة نفسية متدنية.

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واستطرد: " أي حد مستخبي وراء جاهز يشتم الناس بكل حرية كدا.. لابد من توقيع عقوبة شديدة على هؤلاء حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المشينة".

وأضاف: "والله لو حصل أي شتيمة تاني مش هسكت وهعمل زي الفنان شريف منير وأقوم بتصوير البوست وهتخذ اللازم.. أنا مش همسح الصورة وخليهم يشتموا.. وهنزل صور تانية.. حياتنا الشخصية ليست ملك للجمهور".

ولفت "زاهر"، إلى أنه عندما نشر صورة له وهو يضع وشم على ذراعه تعرض لسيل من السب، واتهموه بأنه غير مسلم رغم أن اسمه أحمد.