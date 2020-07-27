عقب تعرضها لأزمة صحية.. عايدة كامل تطلب من جمهورها الدعاء

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة المصرية عايدة كامل، لأزمة صحية كشفت عنها من خلال تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

عايدة كامل، قالت في تدوينتها: "يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعو لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أي مقدمات".

ولم تكشف عايدة عن أي تفاصيل خاصة بمرضها أو ما أصابها في الفترة الأخيرة.

كانت عايدة، قد وجهت رسالة من قبل الى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيس بوك قائلة: "من شعب مصر العظيم العاشق لترابها إلى الخلوق المتربى بزيادة العاشق لمصر خريج أكاديمية الحى الشعبى العريق حى الجمالية الشبعان من بيته وأسرته، رئيس أكبر وأعرق دولة في التاريخ وأكرم شعب، لا تيأس ولا يصيبك الإحباط من بعض الجرزان الذين لهم مطامع وأهداف البترول والدولارات، ولكن شعب مصر واثق كل الثقة أنك ستدخلهم الجحور، هذا إذا ما كانوا على قيد الحياة.. مصر ساندة عليك يا ريس واحنا الشعب كلنا فى ظهرك.. لحمايتك وسلامتك ضد الخونة الذين لا ينتمون لأى شىء سوى الدولار.. ربنا معاك.. ومصر كلها معاك يا ريس.. وعلى بركة الله".

عايدة كامل