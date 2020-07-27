النجم الهندي سونو سود يطلق تطبيق الفقراء

رنا صلاح الدين - أطلق الممثل الهندي سونو سود تطبيقًا لتقديم الدعم للعمال في العثور على فرص عمل مناسبة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء البلاد، النجم سود قاد الكثير من الأعمال الهادفة ذات البعد الاجتماعي منها مساعدة المهاجرين على الوصول إلى منازلهم وسط وباء COVID-19، ممن خلال تدشينه لمنصة مجانية على الإنترنت، ستوفر جميع المعلومات الضرورية والروابط الصحيحة للعثور على وظائف.

قال الممثل البالغ من العمر 47 عامًا، في أثناء ترتيب سفر المهاجرين، إن ما يشغلهم غالبًا هو كيفية بحثهم عن فرصة عمل مناسبة وسط الوباء.

وأضاف "لقد بذلت الكثير من التفكير والتخطيط والتحضير في تصميم هذه المبادرة على مدى الأشهر القليلة الماضية، من أجل التأكد من أنها شاملة وتعتمد على العمل الحالي بالفعل في البلد.

Advertisements

وأوضح كذلك سود عبر بيان نشرته الصحف "لقد أجريت مشأورات مكثفة مع أهم المنظمات المنخرطة على المستوى الشعبي في المهارات ونظرنا لوضع الشباب القابعين تحت خط الفقر، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الخيرية، والموظفين الحكوميين، والاستشاريين في الاستراتيجيات، والشركات الناشئة التكنولوجية، وقبل كل شيء المهاجرين العائدين".

وستدعم المبادرة من خلال التوعية المجتمعية في القرى لإيجاد فرص العمل المناسبة للعمال المهاجرين في أجزاء مختلفة من البلاد، وفقًا للبيان، تضم المنصة عبر الإنترنت أكثر من 500 شركة ذات سمعة طيبة تتعلق بقطاعات البناء والملابس والرعاية الصحية والهندسة وخطط التعاقد الخارجي والأمن وقطاع السيارات والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، مما يوفر فرص عمل.

كما سيقدم برامج تدريب محددة في مجال العمل مثل اللغة الإنجليزية، تم إنشاء خط مساعدة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في نيودلهي ومومباي بنغالورو وحيدر أباد كويمباتور وأحمد آباد ثيروفانانثابورام.