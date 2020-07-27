بعد التعافي من كورونا.. آيشواريا راي تعود لمنزلها مع ابنتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادت الممثلة الهندية آيشواريا راي وابنتها (8 أعوام) لمنزلهما بعدما غادرا مستشفى مومباي، حيث تلقيا العلاج لمدة 10 أيام بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان قد جرى نقل زوجها الممثل أبهيشيك باتشان ووالده الممثل الشهير أميتاب باتشان لمستشفى نانافاتي بعد إصابتهما أيضاً بالفيروس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتعد أسرة باتشان من أشهر الشخصيات التي أصيبت بفيروس كورونا في الهند، التي سجلت أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة بالفيروس.

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وقال أبهيشك في تغريدة إنه ثبت سلبية فحص كورونا لزوجته وابنتهما، وعادا للمنزل، في حين مازال هو ووالده في المستشفى.

وكتب أبهيشيك: "أشكركم على صلواتكم وأمنياتكم الطيبة المستمرة، ثبت سلبية فحص فيروس كورونا لايشواريا وارادهيا، وخرجا من المستشفى، سوف يتوجهان للمنزل الآن، سوف أبقى أنا ووالدي في المستشفى تحت إشراف الفريق الطبي".

وكانت آيشواريا (46 عاماً) وابنتها قد خضعتا للعزل الذاتي في منزلهما بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، جرى نقلهما للمستشفى في 17 تموز/يوليو الماضي بعدما شعرا بضيق في التنفس.