رئيس الوزراء العراقي: هناك بعض الأطراف تحاول الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق المزيد

أعلن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، إنه يتم التحقيق حاليا في الاعتداء على المتظاهرين في ساحة التحرير.



وأكد رئيس الوزراء العراقي في تصريحات صحفية، أنه لن يتم السماح بالمساس بالمتظاهرين السلميين، مؤكدا انحيازه للشعب، لافتا إلى أن هناك بعض الأطراف تحاول الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق.

وشدد الكاظمي على أن الحكومة العراقية ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونرفض أي محاولة لتعطيلها، وطالب رئيس مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئاسة الجمهورية العراقية.

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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد، تعيين اللواء علي هلال الشمري قائداً لشرطة بابل بدلاً من اللواء علي الزغيبي، وذلك استجابة لطلب المتظاهرين .

وقالت الوزارة في بيان إنه تم "تعيين اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري قائدا لشرطة محافظة بابل بدلا عن اللواء علي مهدي كوة الزغيبي".

وكان الكاظمي أكد، السبت الماضي، خلال لقاء مع ذوي أحد الناشطين المختطفين، قرب الانتهاء من ملف "ضحايا" الاحتجاجات الشعبية وتعيين أسماء ومستحقات الشهداء منهم.

واندلعت مظاهرات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عمت العراق، احتجاجاً على ضعف الدولة وسوء الخدمات وضد سطوة المليشيات الإيرانية في البلاد، أجبرت حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها.