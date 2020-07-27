القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/7/27 08:08 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/7/27 08:08 م بتوقيت أبوظبي

قال مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جيدة ومستقرة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح، إنه "نطمأن الجميع باستقرار صحة أمير البلاد". وأضاف أن أمير الكويت يستكمل علاجة بالولايات المتحدة الأمريكية وهو بصحة جيدة وحالته مسترة". Advertisements وكان أمير الكويت غادر ، الخميس الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فترة علاجه. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين كويتيين كانوا في وداع أمير الكويت بالمطار. وفي أعقاب ذلك أعلن الديوان الأميري الكويتي، الاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء الكويتي: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.