الفيلم سعودي "المرشحة المثالية" يعرض على OSN قبل السينما

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة OSN، عن عرض الفيلم السينمائي السعودي المرشحة المثالية، حصرياً على قناة OSN يا هلا سينما وخدمة OSN للمشاهدة أونلاين خلال عيد الأضحى، وهو غير متوفر في صالات السينما.

وتم ترشيح فيلم المرشحة المثالية، الذي ارتقى إلى مستوى التوقعات بقصته المؤثرة والتي تدعو إلى تمكين المرأة السعودية، لثلاث جوائز. وهو من إخراج هيفاء المنصور، واحدة من أبرز الشخصيات النسائية السينمائية في المملكة العربية السعودية ومخرجة فيلم "وجدة" الذي نال استحسان النقاد على نطاق واسع. ويسلط الفيلم الضوء على الدور المتنامي والمهم للمرأة السعودية في المجتمع السعودي.

وتدور أحداثه حول الطبيبة السعودية الشابة مريم، التي تلعب دورها ميلا الزهراني في أول بطولة لها. وتقوم البطلة بخطوة مفاجئة وغير مسبوقة بالترشح لانتخابات مجلس البلدية المحلي في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين الطريق المؤدي إلى مستشفى المنطقة، إلا أن هذه المهمة السياسية البسيطة التي تسعى لتحقيقها هذه المرأة الطموحة والناجحة لم تلقَ تفاعلاً جدياً من أحد، ولم يتوقع أحد كيف ستنتهي تلك المهمة.

وفي إطار تعليقها على الموضوع، قالت رولا كرم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم المحتوى بشبكة OSN: "تركّز استراتيجية OSN على مطالب العملاء المتغيرة والمتطورة باستمرار. لذلك نعمل على إعادة صياغة قائمة عروضنا المتميزة، من خلال تقديم محتوى حصري للجمهور العربي في جميع أنحاء المنطقة. ونحن نفخر بدعمنا للمواهب المحلية والترويج لها والاحتفاء بها، من خلال تقديم أول عرض لها في المنطقة. ونحرص على إتاحة ما يقدمه هذا الفيلم المذهل من محتوى لمشتركينا، ليستمتعوا بمشاهدته في منازلهم دون الحاجة إلى الانتظار أمام صالات السينما".