OSN تنفرد بعرض المسلسل السوري المرتقب شارع شيكاغو حصرياً

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أعلنت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن إطلاق مسلسل الدراما السوري الجديد شارع شيكاغو حصرياً عبر شاشتها في عرضه الأول الشهر الجاري.

ومن المقرر بثّ العمل المرتقب من يوم الأحد وحتى الخميس اعتباراً من 26 يوليو ولغاية 3 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية/ 10 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على قناة OSN ياهلا الأولى وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين.

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وتستند الدراما السورية إلى أحداث واقعية جرت في سوريا في حقبة الستينات من القرن الماضي والعصر الحالي، لتروي قصص المجتمع بين الماضي والحاضر.

ويضمّ المسلسل نخبة من ألمع النجوم في تاريخ السينما السورية والعربية، بما فيهم الممثلة سلاف فواخرجي الملقبة بشهرزاد الشاشة العربية والحائزة على العديد من الجوائز، والنجم عباس النوري بطل مسلسل باب الحارة، بالإضافة إلى الممثل مهيار خضور بدور الشخصية الرئيسية. ويشهد المسلسل عودة أسطورة الدراما السورية والعربية دريد لحام إلى الشاشة.

ويسافر المسلسل بين فترتين مختلفتين من الزمن ليروي حكاياتٍ من المجتمعين السوري والمصري، حيث تبدأ الأحداث عندما يكتشف محقق شاب على حافة الموت ملفات وأسراراً غامضة مصادفةً. ويسلّط المسلسل الضوء على قوة الحب والروابط العائلية، وتأثيرها على دوافع الأبطال لتحقيق طموحاتهم في حياة مختلفة، ليأسر مشاهديه بقصة حب مليئة بالمخاطر ومفعمة بالأمل على مدار 30 حلقة.