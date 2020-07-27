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"الخليج 365" من بيروت: أعلن مهرجان البندقية السينمائي الأحد عن لائحة أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين، والتي سترأسها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت. وتقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 2 و12 سبتمبر/أيلول، ببرنامج مقتضب مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل بروتكول صحي صارم وسط تفشي فيروس كورونا.
وكان المنظمون قد أعلنوا في يناير/كانون الثاني أن بلانشيت سترأس الدورة التي تقام من الثاني من سبتمبر/أيلول إلى الثاني عشر منه.
والأحد، استكمل المهرجان اللجنة بستة أعضاء جدد هم ثلاثة رجال وثلاث نساء، من بينهم المثملة الفرنسية لوديفين سانييه والكاتب الإيطالي نيكولا لاغويا.
كانت هذه تفاصيل خبر كايت بلانشيت لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الـ77 لمهرجان البندقية السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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