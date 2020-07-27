كايت بلانشيت لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الـ77 لمهرجان البندقية السينمائي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: أعلن مهرجان البندقية السينمائي الأحد عن لائحة أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين، والتي سترأسها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت. وتقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 2 و12 سبتمبر/أيلول، ببرنامج مقتضب مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل بروتكول صحي صارم وسط تفشي فيروس كورونا.

وكان المنظمون قد أعلنوا في يناير/كانون الثاني أن بلانشيت سترأس الدورة التي تقام من الثاني من سبتمبر/أيلول إلى الثاني عشر منه.

والأحد، استكمل المهرجان اللجنة بستة أعضاء جدد هم ثلاثة رجال وثلاث نساء، من بينهم المثملة الفرنسية لوديفين سانييه والكاتب الإيطالي نيكولا لاغويا.