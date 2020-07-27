"أرض المبدعين" تختار سارة أبي كنعان كأفضل ممثلة لبنانية!

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"الخليج 365" من بيروت: حصدت الممثلة سارة أبي كنعان جائزة أفضل ممثلة لبنانية خلال حفل تكريم حمل شعار "مبدعين من لبنان" برعاية وزارة الثقافة اللبنانية حيث أقيم في مركز لقاء الربوة، بدعوة من مؤسسة"ارض المبدعين".

وفي التفاصيل، تم تكريم سارة أبي كنعان في هذا الحفل نتيجة لعملها وجهدها في الآونة الأخيرة وخاصة بعدما لعبت سلسلة أدوار ناجحة في الموسم الرمضاني الفائت حيث تألقت وتركت بصمتها الخاصة في قلب المشاهد.

الى جانب سارة التي لفتت الأنظار بفستان أحمر مميز من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح، تم تكريم عدداً من وجوه الدراما والإعلام الذين تألقوا أيضا في الفترة الأخيرة في أعمالهم.

في السياق، قد عبرت سارة أبي كنعان عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة اللافتة وتقدمت بالشكر الى جميع القيمين على الحفل، مؤكدة أنها ستسعى دائما لتقديم الأفضل وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم.

أما فيما يخص نشاطاتها القادمة تشارك سارة في عملين دراميين وهما "دفعة بيروت"، و"دانتيل"، من انتاج شركة ايغل فيلمز، حيث تلعب في مسلسل "دانتيل" المنتظر، شخصية عليا المنطوية على نفسها وبنفس الوقت لديها عدة نهفات كوميدية.

أما مسلسل “دفعة بيروت” فسيجمعها مع نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي ولاسيما الممثل السعودي مهند الحمدي، وهو من إخراج علي العلي.

كما تستعد سارة للمشاركة بأعمال عالمية ضخمة ستكشف عن تفاصيلها قريباً.

