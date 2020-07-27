المنتج أحمد السبكي : قصة تخاطب من يتضرعون إلى الله لتحقيق ما يصبون إليه

صرح المنتج أحمد السبكي عن قصة فيلم "صاحب المقام"يخاطب الفيلم الناس الذين يتضرعون إلى الله لتحقيق ما يصبون إليه، وذلك عبر رجل تضعه الظروف في مكان يجد فيه أن خلاصه يكمن في مساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة".

ويدعو السبكي المشاهدين إلى متابعة "صاحب المقام" عبر منصة "شاهد VIP". يُذكر أن الفيلم يتخذ طابعاً روحانياً وجدانياً حيث يكتشف بطل الحكاية لرجل الناجح الذي يمتلك كل ما يطمح له أي شاب أن حدثاً واحداً قادر على تغيير

حياته وأن يقلبها رأساً على عقب"، وراهن على الأسماء الكبيرة التي يجمعها الفيلم .

وتمتزج في الفيلم التراجيديا بالكوميديا السوداء والتشويق، وتعطيه الموسيقى التصويريه والأناشيد الوجدانية التي أداها وائل الفشني أجواءً مختلفة.

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الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي

الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.