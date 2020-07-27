محمد العدل: موضوع فيلم صاحب المقام سيجد تفاعلاً جماهيرياً

أكد المخرج محمد العدل إلى أن فيلم صاحب المقام يعالج موضوع لم يناقَش في السينما المصرية والعربية ولعله لم يطرح في أفلامنا بتاتاً، وأوضح أن موضوع الفيلم سيجد تفاعلاً من الجمهور وسيعطه وجود النجوم الكبار والشباب فيه ثقلاً وقيمة مضافة".

كما يرى أن "عرضه على "شاهد VIP"، هي خطوة نحو المستقبل، خاصة أن المنصات الرقمية فرضت نفسها بين الجمهور العربي الّذي تابع العديد من المسلسلات الحصرية عبرها.

كما أن فكرة عرض الفيلم

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على "شاهد" قبل عرضه في صالات السينما هي فكرة جديدة أعتقد سيحبها الجمهور، وإذا كان نصيبها النجاح فهي ستتكرر حتماً خاصة في مثل الظروف التي تمر فيها صالات العرض حالياً على خلفية ما يحصل في العالم، كما أن هذا سيساعد المنتجين لإيجاد منفذ آخر لعرض أعمالهم".

شدد محمد العدل على أن "الأولوية بالنسبة لي هي النص الجيد وليس

الأسماء الكبيرة، لكن إذا ما توافر الأمران معاً، فإن ذلك سيكون أمراً ممتازاً وهو ما يحصل هنا". ويردف قائلاً أن "يسرا قيمة كبيرة وهي تجسد دوراً أعتقد أنه لم يقدم سابقاً في السينما المصرية، وتؤدي شخصية جدلية وأتمنى أن تكون مفاجأة جميلة للناس".

الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين،أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.