آسر ياسين: صاحب المقام فيلم يحمل معانٍ إنسانية

آشار الفنان آسر ياسين إلى أن "الفكرة كانت مغرية بالنسبة لي، الملفت أن فيه نفحة روحانية جذبتني، وهو رجل ينساق خلف حياته المادية والمهنية غير آبه بأي شيء آخر، حتى يحصل معه أمر ما يغير مجرى حياته ويبدل نظرته إلى كل الأمور"

وتابع قائلاً:"وبذلك يتغير من شخص ثري لا يدرك المعنى الحقيقي للعائلة، وغير آبه بهدم ضريح لأحد الأولياء بهدف بناء المجمع السكني الخاص به".

ويضيف: "إثر حدث ما يبدأ بمراجعة نفسه وإعادة حساباته، ويقوم بالاطلاع على رسائل الناس المتروكة في المقام، فيقرأ مشاكلهم، يتمكن بالتالي

من رؤية الحياة من منظور مختلف".

وعما إذا كان ما يحصل له هو بمثابة عقاب سماوي على الأرض، يقول: "يمكن وصفها بالعلامات من خلال ظهور الشخصية التي تؤديها النجمة يسرا في العمل، والتي تجمعني صداقة معها وإن لم يجمعنا عمل سابقاً وكذلك الأمر بالنسبة للمخرج".

ويعرب عن سعادته بـ"أن يكون أول فيلم عرض أول على منصة شاهد هو من بطولتي، بعدما كان أول مسلسل كذلك، وهو الأمر الذي سيفتح الباب لمزيد

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من العروض السينمائية على هذه المنصة"، مسجلاً شكره "للممثلين الذين أطلوا كضيوف في الفيلم فيه أجواء صوفية".

وعن دور الفنانة يسرا في الفيلم" هي أحلى دور في الفيلم، هي الهاتف الذي يأتيك كإشارة إلى الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه".

ويوضح ياسين إلى أن الفيلم فيه بعض المواقف الكوميدية التي تعتمد كوميديا المواقف إلى جانب لحظات الألم والفقدان التي يعيش بطل الحكاية".

الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.