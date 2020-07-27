يسرا: صاحب المقام فكرة لم تُقدم في السينما

صرحت الفنانة يسرا عن فيلم "صاحب المقام": الشخصية التي أقدمها في الفيلم تشبه في تصرفاتها كل الناس، وهي تحمل الجانبين الإيجابي والسلبي، فكرة الفيلم لم تُطرق في السينما من قبل، وعرضه على "شاهد VIP" خطوة للمستقبل".

مردفة بالقول أن "لهذه السيدة دور فعّال في حياة الشاب، فهي توجهه في كل موقف ومأزق يقع فيه إلى طريق الصواب، وهذا أكثر ما أعجبني فيها".

تؤكد يسرا سعيها دوماً للبحث عن الجديد "إذ أعمد إلى اختيار أدوار لم يسبق لي تقديمها، كما أن قضية الفيلم نفسه لم

تُطرق في السينما المصرية في السابق".

وتثني على خلطة النجوم في العمل، معتبرة أن "وجود نجوم نحبهم يجعلنا نصدق العمل أكثر خاصة عندما يعطي كل ممثل قيمة إضافية للدور مهما كان حجمه صغيراً".

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وعن عرض الفيلم على "شاهد VIP"، توضح يسرا بأن "هذه الخطوة هي المستقبل، من دون أن تكون بديلاً للسينما، وأنا سعيدة بالتجربة الجديدة خاصة أنها أول مرة على منصة "شاهد" قبل العرض السينمائي"، مضيفة أن "مشواري مع

MBC طويل ومليء بالنجاحات، واليوم نستكمل المشوار معها ومع شاهد أيضاً".

تعود يسرا من خلال هذا الفيلم إلى السينما بعد نحو 8 سنوات من غيابها عن الشاشة الكبيرة، تخلّلها ظهورها كضيفة في أكثر من فيلم خلال السنوات الأخيرة. هي لا تطل هنا في شخصية كلاسيكية بل وقع اختيارها على شخصية تحمل مئة وجه ووجه على حد تعبير الكاتب.

الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.