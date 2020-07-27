تفاصيل وموعد عرض"كأنك تراه" في عيد الأضحى

يستعد صناع مسرحية "كأنك تراه" للعرض مجدداً في عيد الأضحى المبارك، وذلك مع كامل الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة، لضمان سلامة جميع الحضور.
ويشار إلي ان تقدم فرقة مسرح الطليعة عرض " كأنك تراه" ثالث أيام العيد على قاعة " صلاح عبد الصبور "، وذلك فيتمام الساعة السابعة مساء.
"كأنك تراه" عرض مسرحي إنشادي ذات الطابع الديني، يخاطب النفس من خلال السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشعار وابتهالات في حب رسول الله، ويناقش العرض مجموعة من قضايا المجتمع على جميع المستوياتوالمجالات، ويوضح كيفية التعامل معها وحلها من خلال تطبيق تعاليم الرسول الكريم لنرتقى بالمجتمع والإنسانية.
"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبد الهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب، وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.
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