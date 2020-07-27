تفاصيل عرض"حريم النار"في عيد الأضحى

يستعد صناع مسرحية "حريم النار" للعرض مجدداً خلال أيام عيد الأضحى، وذلك مع كامل الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة، لضمان سلامة جميع الحضور. جميع الحضور. ومن المقرر أن تقدم فرقة مسرح الطليعة عرض "حريم النار " ثاني و رابع أيام عيد Advertisements الأضحى، في تمام السابعة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة. الأضحى، في تمام السابعة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة. الجدير بالذكر أن عرض "حريم النار" من بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

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