بهذه الكلمات..أميتاب باتشان يطمئن جمهوره على صحته

طمأن الفنان الكبير أميتاب باتشان جمهوره على آخر تطوراته الصحية، وذلك بعد مايقرب من أسبوعين من إصابته بكورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كتب باتشان كلمات تحمل معاني إيجابية قائلاً:"التحدي في الحياة أمر لا مفر منه ، والهزيمة

أمر اختياري"، ليعبر بها عن حالته الصحية المستقرة، وكيفية مواجهته لأزمته الصحية مع كورونا

أعلن باتشان في وقت سابق من الشهر الجاري عن إيجابية تحليله لفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة نجله الممثل أبهيشيك

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باتشان ، وزوجته الممثلة آيشواريا راي، ووجه بعدها نصيحة لكل من تعامل معاه مؤخراً بالذهاب للإطمئنان على صحتهم.

وشارك أميتاب سينمائياً قبل إصابته بكورونا من خلال فيلمه الجديد ""Gulabo Sitapo" التي ابتعدت عن صالات السينما ودور العرض بسبب كورونا، تبعاً لإجراءات الحظر التي اقتضت بغلق صالات السينما، وأعلن عن عرضه من خلال إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة.