مدير أعمال عمرو دياب يعلن عن أحدث أعماله الغنائية

أعلن أحمد زغلول، مدير أعمال الهضبة عمرو دياب، عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان"يا بلدنا يا حلوة"، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".
لم يكشف زغلول أي تفاصيل، فقد اكتفى بإعلان اسم الأغنية، التي تردد اسمها في الآونة الأخيرة بعد ظهورفيديو لدياب في كواليس كليب الأغنية الجديدة في إحدى مناطق القاهرة.
وكشف الشاعر تامر حسين عن اسم الأغنية معلناً بذلك أنه صاحب كلمات الأغنية، ومن ألحان عمرو مصطفى، ويتعاون دياب في الكليب مع المخرج طارق العريانبعد مرور أكثر من 28 عامًا على آخر كليب لهما سوياً "عودوني"، ومن المتوقع طرحها في عيد الأضحى المبارك.
يذكر أن أحمد زغلول تعاون مع دياب في ألبومه الأخير للمرة الأولى، من خلال تأليف وتلحين أغنية "روح"، التي تضمنت ألبومه الاخير "سهران"، وقام بتوزيعها: أسامة الهندي، وحصلت على أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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