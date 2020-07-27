رسميا..الممثل توم هانكس أصبح يونانيا

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واحتفل الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بأنهما أصبحا مواطنين يونانيين رسميا.

وكان توم هانكس وزوجته وأبناؤهما مُنحوا الجنسية الفخرية لليونان العام الماضي، وذلك تقديرا من المسوؤلين اليونانيين لجهوده في المساعدة في زيادة الوعي بشأن حرائق 2018 التي دمرت مناطق بالقرب من أثينا وأودت بحياة أكثر من 100 شخص.

وغالبا ما يقضي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وهي نصف يونانية، إجازاتهم في اليونان، كما أن لديهم عقار في جزيرة أنتيباروس اليونانية.

وسبق للزوجان أن أنتجا العديد من الأفلام الوثائقية عن المجتمع اليوناني، ولا يخجلان من مشاركة إعجابهما بالبلاد وشعبها.

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وقال هانكس للصحافيين في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” 2020 في وقت سابق من هذا العام: “أعتبر اليونان ملاذا لي… لقد كنت في جميع أنحاء العالم، لقد زرت أجمل الأماكن في العالم، ولا أحد منها يتصدر اليونان”.

يشار إلى أن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أصيبا بفيروس “كورونا” المستجد، وقررا بحسب تصريح لـ هانكس وزوجته ريتا “الإعلان عن الحقيقة، وخاصة أن العالم أصبح يتجه للشفافية في التعامل مع الفيروس.”

مضيفا “قررنا أن نتواصل مع الجهور على وسائل التواصل فيما مررنا به، وحتى ما كنا نأكله أثناء المرض مثل طعام المستشفيات”.

وكان هانكس في آذار أول نجم هوليوودي يصاب بالفيروس، وانتقلت إليه العدوى خلال مشاركته في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي في أستراليا.

وتجدر الإشارة أن فيلم هانكس الجديد الذي حال الفيروس دون عرضه على شاشة السينما، اشترته “آبل تي في” حقوق عرضه من سوني بحوالي 70 مليون دولار.