تبرئة أمريكي من جريمة قتل بعد سجنه 35 عاما

تقدم مدان بجريمة قتل وقعت قبل عقود، بدعوى قضائية ضد أفراد الشرطة المتسببين في سجنه لمدة 35 عاما، وذلك بعد حصوله أخيرا على حكم يبرئه من ارتكاب الجريمة.

واتهمت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في عام 1985، بول براوننغ، بقتل تاجر مجوهرات يُدعى هوغو إلسن، والذي كان بعمر 60 عاما عند مقتله، من خلال طعنه بآلة حادة وسط شارع ستريب في لاس فيغاس، والشهير باكتظاظه بالفنادق والكازينوهات على جانبيه.

Advertisements

وبحسب صحيفة ”لاس فيغاس“ الأمريكية، حكم على براوننغ بالإعدام، وقضى 35 عاما ظلما داخل السجن، إلى أن حصل مؤخرا على حكم تبرئته من الجريمة، حيث بدأ الجمعة الماضية، في السير بدعوى قضائية ضد قسم شرطة المدينة الأمريكية والضباط المتورطين في اعتقاله، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية.

وزعم محامو بول براوننغ، أن شرطة لاس فيغاس تجاهلت الأدلة، والتي من شأنها أن تثبت براءة موكلهم في طعن إلسن حتى الموت، وأنها استخدمت أدلة مفبركة لتلفيق الجريمة له.

كما ادعى محامو براوننغ، أن الشرطة اعتمدت على مخبرين عديمي الضمير لإلقاء اللوم على موكلهم، وتجاهل شهادة تبرئته عمدا، والتي جاءت من إلسن نفسه قبل وفاته.