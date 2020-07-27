نصف مليون دولار “غرامة” لتزوير شهادة جامعية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الإثنين، بسجن مواطنة 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بتزوير شهادتها الجامعية، في حادثة ليست الأولى من نوعها في البلد الخليجي.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد قضت المحكمة بتغريم المواطنة 180 ألف دينار (نحو 589 ألف دولار)، وعزلها من وظيفتها.

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكاما قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

وتعتبر قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.