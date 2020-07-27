تراند اليوم : لطيفة تشارك جمهورها مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة – إتفرج

نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تويتر مقطع من أغنيتها “رد الباب وغرب” أثناء تسجيلها بالاستديو.

وعلقت لطيفة قائلة: “اما نبهتك ياغالي __ راني صعيبه ما ننقد ..لا ولييد عمي لا خالي _ ال نحبه ما يشبه حد اسمعوا اغنيتي الجديدة #رد_الباب_و_غرب دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب”.

وكانت أعلنت لطيفة، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة “رد الباب وغرب”.

وقالت لطيفة إنها خلال أيام سوف تطرحها عبر قناتها على يوتيوب وأنها تهديها لكل جمهورها الذى حضر مهرجانات تونس العام الماضى.

وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم “للشمس”، عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.