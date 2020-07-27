تراند اليوم : إسعاد يونس: تحتفل بافتتاح سينما “رينيساس” مدينتي بحضور نجوم الفن.. أتفرج

افتتح محمد هشام طلعت، والإعلامية إسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسينما، سينما “رينيساس” فرع مدينتي بالأوبن إير مول رسميًا.

حفل الافتتاح شهد حضور عدد كبير من الإعلامين والفنانين والشخصيات العامة، إلى جانب مسئولي مجموعة طلعت مصطفى، والشركة العربية للسينما ومسئولي سينما رينسانس.

وكان من بين الحضور كل من المنتج والفنان هشام جمال، والفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، والفنان شريف رمزي، والفنانة صفية العمري، والفنانة نشوى مصطفي.

ويضم مجمع السينمات 15 قاعة عرض، منهم قاعة عرض VIP بالإضافة إلى توافر كراسي دي بوكس لتتيح نظام مشاهدة تفاعلي مع بعض الافلام.

كما تم تزويد قاعات مجمع السينمات بأحدث التقنيات وشاشات العرض في الشرق الأوسط، وسيتم استقبال الجمهور للحجز ومشاهدة أحدث الافلام المعروضة ابتداء من يوم الإثنين 27 يوليو.

الفنانة إسعاد يونس أعربت عن سعادتها بافتتاح مجمع السينمات في وسط الظروف الصعبة بسبب فيروس “كورونا”، وقالت: “بإصرارنا قدرنا ويارب يجعلها قدم الخير على المنطقة ومكسب لينا حقيقى”.

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