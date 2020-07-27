تراند اليوم : الليلة .. برنامج الحكاية يستضيف يسرا وأسر ياسين

يستضيف برنامج “الحكاية.. مع عمرو أديب” الذي تعرضه قناة “MBC مصر”، الليلة، صناع فيلم “صاحب المقام”، المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك.

يبث اللقاء في تمام العاشرة مساء، ويحل خلاله ضيوفا: الفنانة يسرا، والفنان آسر ياسين، والمخرج محمد العدل، والمنتج أحمد السبكي.

“صاحب المقام” يعرض حصريا عبر منصة “شاهد VIP” في عيد الأضحى. الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء