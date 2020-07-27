تراند اليوم : بالصوت والصورة – الفنان أحمد زاهر اخر المتعرضين للتحرش

انتقد الممثل المصري أحمد زاهر الهجوم الذي تعرض له لنشره صورة مع ابنته، لينضم لقائمة المشاهير العرب الذين تعرضوا للتحرش بسبب صور شاركوها مع معجبيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زاهر إنه “تعرض لشتائم وألفاظ في منتهى القذارة والانحطاط”، بعد مشاركته صورة صحبة ابنته ليلى وهو يحتضنها في حمام سباحة، وغطاها بجسده حيث لا يظهر منها سوى رأسها وكتفيها فقط، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية “الأولى”، مساء أمس الأحد، عن سبب الوصول لهذه النقطة، متابعا: “بيقولولي إزاي حاضن بنتك، مش عارف إيه العيب في ده؟”.

وأشار إلى أنه تعرض لعديد من الانتقادات اللاذعة والتكفير بعد عرض البوستر الدعائي لعمله المقبل “زنزانة 7″، والذي يقدم فيه شخصية لرجل يرسم وشما على ذراعه، مؤكدا على أن الشخصية يتم تقديمها في سياق درامي.