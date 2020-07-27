تراند اليوم : بالفيديو والصور.. “وجه القمر” دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلادها فى أجواء عائلية بسيطة

احتفلت الممثلة المصرية ​دينا فؤاد أمس بعيد ميلادها بحضور عائلتها وعدد من أصدقائها المقربين، ونشرت مقطع فيديو لها برفقتهم من أجواء المناسبة على صفحتها الخاصة، وتوجّهت بالشكر لهم ولكل من عايدها، اذ علّقت على الفيديو قائلة: “إلى جميع من ساهم في حفل عيد الميلاد، الأيام اللي بنعيشها بتبقى حلوة بالناس اللي فيها .. عايزة أشكر كل حبايب قلبي، اللي كانوا السبب في أني أعيش يوم من أحلى أيام حياتي، بجد شكراً ليكوا ربنا يخليكوا ليا ويديم وجودكم نعمة في حياتي يا أطيب وأجدع صحاب في الدنيا”.

وأضافت: “طبعاً عايزة أشكر كل حد قالي كلمة فرحتني في يوم عيد ميلادي، بجد أنتوا أهل وصحاب وسند ربنا يخليكوا ليا يا أحلى جمهور في الدنيا”.

https://www.instagram.com/tv/CDHGPb2Fi2c/?utm_source=ig_embed&ig_mid=75DCA995-2175-49A6-B25A-FE0059E6AD48