بانه تنقل "القعدة الحلوة" إلى تطبيق "تيك توك"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنّانة بانه تحدّياً راقصاً عبر حسابها الرسميّ على تطبيق "تيك توك" دعت من خلاله جمهورها لمُشاركتها بفيديوهات رقصهم على أنغام أغنيتها الجديدة "القعدة الحلوة".

أرادت بانه من خلال هذا التحدّي أن تنقل أجواء هذه الأغنية الراقصة عبر "تيك توك" بهدف نشر الإيجابيّة والتفاؤل بين الناس بخاصّة بعد فترة الحجر الصحيّ التي عاشها العالم بأسره.

يُذكر أنّ تحدّي "القعدة الحلوة"، أطلق بعد أسبوعين على إصدار الأغنية عبر كافّة المنصّات الموسيقيّة. وقد نشرت بانه فيديو يُظهر الحركات الخاصّة بالرقصة التي صمّمتها المُدرّبة لين غندور، كما أطلقت هاشتاغ #تحدّي_القعدة_الحلوة الذي حقّق نسبة مشاهدة عالية تخطّت الخمسة ملايين خلال الأسبوع الأوّل.

وعن هذا التحدّي، قالت بانه: "سعيدة جداً بالأصداء الإيجابيّة التي حقّقتها من خلال تحدّي "القعدة الحلوة"، وكذلك بالإنجاز الكبير من حيث نسبة المُشاركة العالية بالأرقام بخاصّة بعدما إنضمّ للتحدّي أكثر من مئتي مُؤثّر من أهمّ مؤثري تطبيق "تيك توك" من كافّة العالم العربيّ". وشكرت بانه محمّد بساط الذي وضع إستراتيجّة هذه الحملة".

يُذكر أنّ أغنية "القعدة الحلوة" هي من انتاج شركة "Universal Music MENA"،

و من كلمات هشام صادق وألحان عمر الشاذلي وتوزيع محمّد مجدي، وميكس وماسترينغ محمود عزّت والفيديو كليب من اخراج شريف ترحيني. شاهد فيديوهات: #تحدي_القعدة_الحلوة



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