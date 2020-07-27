عايدة كامل تكشف عن مرورها بظروف صحية صعبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت الفنانة القديرة عايدة كامل، عن مرورها بظروف صحية وصفتها بالصعبة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".
وكتبت عايدة "يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لي ذرة من الحب أن يدعو لي. أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أي مقدمات".
عايدة كامل، فنانة كبيرة من زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدة أفلام سينمائية، ووقفت أمام كبار نجوم ونجمات السينما، كما لها عدة مشاركات تليفزيونية.
من أشهر أفلامها: "رجال بلا ملامح"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "حدث ذات ليلة"، "موعد مع المجهول"، ومن المسلسلات: الجزء الأول من "لا إله إلا الله"، "اللص الذي أحبه"، "قصر الشوق"، "رفاعة الطهطاوي"، "بين القصرين"، و"هوانم جاردن سيتي".
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