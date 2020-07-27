وفاء عامر ناعية نجل حسام الدين صلاح: "سلم على الحبايب يا جاسر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، جاسر نجل المخرج المسرحي حسام الدين صلاح.
ونشرت وفاء صورة جاسر، معلقة "لا إله إلا الله، زهرة قطفت، اللهم احتسبناه شهيدا في جوار النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".
وتابعت "خالص العزاء للصديق والأخ المخرج الكبير حسام الدين صلاح، والسيدة الفاضلة حرمه وفاء حسام واخواته ومحبيه، مع السلامة يا ملاك، اللهم اجعله نور عيون محبيه ووالديه في الآخرة سلم على الحبايب يا جاسر".
جدير بالذكر أن جاسر، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.
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