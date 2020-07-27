خاص| نجل "الموجي" يعلق على الصور المنسوبة لنجاة أمام عمارة "الشربتلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رجح الموسيقار الموجي الصغير أن تكون الفنانة نجاة الصغيرة، هي بالفعل صاحبة الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تجلس على كرسي أمام عمارة الشربتلي في الزمالك، والتي تأثرت جراء أعمال خاصة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

الموجي الصغير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بالشكل الذي تظهر به الصور، أرجح أن تكون الفنانة الكبيرة نجاة، هي السيدة التي ظهرت بها، وخاصة انها تقيم بالفعل بالعقار، ولا تغادر شقتها".

وأضاف: "وفقا لما كشفه لي شقيقي الموزع يحيى الموجي، بحكم قربه منها، لا تترك الفنانة نجاة شقتها بالعقار مطلقا، ولا يراها أحد، حتى أن من يحضر لها طلباتها يتركها لها على الباب".

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الفنانة نجاة البالغة من العمر 81 عاما، كانت قد أعلنت اعتزالها منذ 18 عاما، وغابت عن الظهور تماما، حتى خروجها بعد الأمر بإخلاء العقار في عمارة الشربتلي بشارع عزيز أباظة، المعهد السويسري سابقا، في منطقة الزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.