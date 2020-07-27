يسرا عن "صاحب المقام": دوري لم يسبق لي تقديمه.. والعرض على "شاهد" خطوة للمستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعود الفنانة الكبيرة يسرا، للسينما بعد غياب امتد لـ8 سنوات تقريبًا، ظهرت خلالها كضيفة شرف في أكثر من فيلم، إذ يُعرض لها بعد أيام فيلم "صاحب المقام" عبر منصة "شاهد VIP"، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وقالت يسرا في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC: "الشخصية التي أقدمها في الفيلم تشبه في تصرفاتها كل الناس، وهي تحمل الجانبين الإيجابي والسلبي"، مردفة "لهذه السيدة دور فاعل في حياة الشاب، فهي توجهه في كل موقف ومأزق يقع فيه إلى طريق الصواب، وهذا أكثر ما أعجبني فيها".

تؤكد يسرا سعيها دوماً للبحث عن الجديد، موضحة "أعمد إلى اختيار أدوار لم يسبق لي تقديمها، كما أن قضية الفيلم لم تُطرق في السينما المصرية في السابق". وتثني على خلطة النجوم في العمل، معتبرة أن "وجود نجوم نحبهم يجعلنا نصدق العمل أكثر خاصة عندما يعطي كل ممثل قيمة إضافية للدور مهما كان حجمه صغيراً".

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وعن عرض الفيلم على "شاهد VIP"، توضح يسرا بأن "هذه الخطوة هي المستقبل، من دون أن تكون بديلاً للسينما، وأنا سعيدة بالتجربة الجديدة خاصة أنها أول مرة على منصة شاهد قبل العرض السينمائي"، مضيفة "مشواري مع MBC طويل ومليء بالنجاحات، واليوم نستكمل المشوار معها ومع شاهد أيضاً".

"صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، ويشارك في الفيلم: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وورعِها، إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.