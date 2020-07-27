فيديو| أصالة تكشف تفاصيل حادث "الجيت سكي" مع بسمة وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرضت الفنانة أصالة، لحادث بسيط أثناء قيادتها لـ"جيت سكي" في البحر، إذ اصطدمت بصخرة، وانقلبت بصحبة المذيعة بسمة وهبة بالبحر، وعبر خاصية القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام"، حرصت الأولى على طمأنة جمهورها "لايف".

أصالة تحدثت لجمهورها في "لايف" دون أن تكشف عن وجهها، إذ جعلت الكاميرا مُسلطة على حمام السباحة، وقالت "هاي كيفكم شو أخباركم أنا كويسة، والله كتير كويسة، كويسة لإن الوقعات متعودة عليها، أنا اكتر واحدة بتوقع بالعالم أظن أنا باخد أوسكار وقعات".

وتابعت "بحب كتير الجيت سكي، وبحب ألعب عليها، من طفولتي بحب الجيت سكي والدراجة، ولما بيكون بدي ألعب فيهم مش بلعب مثل المامي، بحب ألعب مثل الولاد الصغار واستمتع؛ لإن أنا عموما أوقات اللعب عندي صغيرة وقليلة، لإني بشتغل كتير وبهتم بأولادي وعندي كتير اشياء أعملها".

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وأضافت أصالة "لما بلعب بروح لأقصى اللعبة، الوقعة كانت بالنسبة لي إلي بسيطة، بسمة شوية صغيرة وبالاخر بقى حمد الله على سلامة بسمة، اللي فجأة طارت كيف ما بعرف، مع إني فكرت إنه عادي، لقيت الوقعة غريبة يا ريت كان حد صورنا من فوق الماية كانت كوميدي، كله تمام الحمد لله".

وأشارت أصالة إلى أن بعد الحادث مارست حياتها بشكل طبيعي، وذهبت لتناول طعام العشاء مع أصدقائها، وأحضرت أولادها استعدادًا للعودة إلى القاهرة، موجهة الشكر لكل من سأل عنها وشعر بالقلق تجاه ما تعرضت له.

كانت بسمة وهبة، كشفت تفاصيل اصطدام الفنانة أصالة نصري أثناء ركوبها "الجيت سكي" وسط البحر، بالصخور.

ونشرت بسمة، فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أصالة كانت سايقة (الچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي على الصخر، وفقدت الوعي ووقعت في القاع".