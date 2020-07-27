تراند اليوم : فنانة شهيرة تتعرض لاعتداء مبرح من جارها بسبب «تشغيل مقهى»

تعرضت الفنانة المغربية الشهيرة سلوى الجوهرى، للضرب المبرح على يد جارها الذي تسبب لها فى جرح شديد فى ذراعها اليمنى وإصابة ابنتها، بسبب اعتراضها على تشغيل مقهى غير قانوني.

وقد حررت سلوى الجوهرى محضرا ضد جارها بعد ان خضعت الى العلاج بمستشفى بالدار البيضاء.

وتعود الواقعة الى ان الفنانة المغربية قامت بتحرير محضر ضد جارها بسبب تشغيل مقهى غير قانونى وهو الامر الذى دفع السلطات المغربية لهدمه.

وهو الامر الذى اثار غضب جارها و الذى قرر الانتقام منها والتعدى عليها وسبب لها كدمات وجروح شديدة وخاصة فى ذراعها اليمنى.



